Lecce, Lucioni carica: in B livello alto, ma noi ci siamo

La strada di Fabio Lucioni si incrocia nuovamente con quella di Marco Baroni che nel 2016 era alla guida del Benevento dove conquistò la promozione in Serie A. In quella squadra c’era pure Fabio Lucioni. «Speriamo che sia di buon auspicio», afferma in maniera secca il centrale difensivo del Lecce, 33 anni. Ha ritrovato un tecnico che si è presentato con nuove metodologie di lavoro rispetto a qualche anno fa. «Anche il mister ha cambiato un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati