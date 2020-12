Paganini: "Col Frosinone la sfida del cuore. Lecce, tieni alta la concentrazione"

LECCE Non sarà una partite come le altre per Luca Paganini. La sfida con il Frosinone, in programma sabato pomeriggio allo stadio Via del Mare, sarà un tuffo al cuore per il 27enne centrocampista romano che nel club ciociaro è cresciuto come uomo e come calciatore negli ultimi dieci anni prima di approdare al Lecce. «Ho passato tanti anni al Frosinone e sinceramente mi sono trovato - dice con un po’ di emozione -. Sono stato accolto da piccolo, lì mi hanno cresciuto per tanti anni. Confesso che fa un effetto strano affrontare i giallazzurri, sono molto emozionato ma allo stesso tempo contento e felice di affrontare questa sfida perché mi consente di ritrovare tanti compagni e tante amicizie che si sono create nel tempo. Che dire di più, è una partita che porterò sempre nel cuore». Per uno strano scherzo del destino, nel Lecce Paganini ha ritrovato il tecnico - Corini - che l’aveva fatto debuttare in serie C con il Frosinone tanti anni fa. «È vero - dice -, è passato tanto tempo però mi ricordo bene che eravamo in Lega Pro ed io ero molto giovane. Il mister non è cambiato granché: aveva lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di allenare, la stessa voglia. Mi ricordo che mi fece esordire in una partita a Siracusa e se non sbaglio quel giorno tra gli avversari c’era anche Marco Mancosu. Che ricordi...».

Al di là dei sentimenti personali, quella con il Frosinone è la prima di una serie di gare molto importanti per il Lecce. «È proprio così, siamo attesi da un tour de force, tante gare ravvicinate, tutti scontri diretti che sono fondamentali per la classifica. A parer mio è uno dei mesi più importanti per il cammino del Lecce e di conseguenza bisogna mantenere alta la concentrazione. Sappiamo che sarà difficile ma conta molto stare sempre sul pezzo e non abbassare mai la guardia». Come del resto il Lecce ha fatto sabato scorso conquistando un punto in rimonta contro il Venezia... «È vero, ogni risultato che portiamo a casa ci permette di avere più entusiasmo e di preparare in maniera più serena la gara successiva. Siamo in linea con i programmi d’inizio stagione, stiamo facendo le cose giuste per raggiungere il nostro obiettivo». Pur essendo arrivato nel Salento per ricoprire il ruolo di esterno alto nel 4-3-3 di Corini, a stagione avviata il Lecce è passato al 4-3-1-2 e Paganini è stato dirottato a centrocampo. Come ai vecchi tempi. «Personalmente mi sto adattando ad un ruolo che avevo lasciato da un po’ di tempo, con il mister ci stiamo lavorando tutti i giorni e direi che mi sto trovando bene. Giocare a centrocampo mi diverte, specialmente quando cerco di aprire in fascia mi sento più a mio agio. È un lavoro che richiede tanta freschezza mentale, bisogna lavorare duro ogni giorno per cercare di apprendere sia dal mister che dai compagni ai quali cerco di rubare qualcosa con gli occhi. Siamo un gruppo forte, lavoriamo quotidianamente per creare la giusta sintonia in mezzo al campo ed in questo il mister è bravissimo». Contro il Frosinone, altra corazzata della serie B, bisognerà evitare di ripetere gli errori commessi contro il Venezia. «Purtroppo, ogni tanto stacchiamo la spina per qualche minuto e spesso ci capita di prendere gol. La nostra è una squadra che può lavorare sulla concentrazione per mantenere sempre alta la tensione. Siamo un gruppo unito ed è molto importante avere questa qualità che diventa utilissima soprattutto nei momenti difficili». Certo, ci fosse il pubblico sugli spalti... «Ricordo una finale play off giocata allo stadio Via del Mare, se ci penso mi vengono ancora i brividi. Il pubblico trasmetteva una carica straordinaria. Sarebbe un’arma in più per noi però al momento non possiamo usufruire di questo aiuto e allora tocca a noi darci da fare in attesa della riapertura degli stadi».

Ultimo aggiornamento: 11:56

