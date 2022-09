Colombo, gol da urlo in Nazionale. Può sorridere anche il Lecce. Il video

Lecce, il messaggio più bello del lunedì pomeriggio arriva da Castel di Sangro. Con l'Italia Under 21 Lorenzo Colombo ha realizzato un gol bellissimo contro il Giappone. Non è servito per vincere la gara (è finita 1-1) ma è un messaggio importantissimo per Marco Baroni. L'azzurrino ha raccolto una palla vagante in area di rigore, si è girato al volo e l'ha infilata sotto il sette. Tutto di prima, di intuito, così come aveva segnato in campionato contro il Napoli.