Terremoto Lecce: esonerato Liverani. Via anche il medico Palaia

Terremoto nel Lecce . La società giallorossa ha improvvisamente sollevato il tecnico Fabio Liverani che pochi giorni fa era stato confermato con prolungamento del contratto al 2023 per circa 450mila netti all'anno. Contratto che però pare non fosse stato ancora perfezionato. Questa la nota: «L’Us Lecce spa. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità».Parole sibilline che parrebbero richiamare al divorzio tra la società e il medico sociale Palaia , dimessosi poche ore prima proprio in seguito ai contrasti con il tecnico della doppia promozione dalla C alla A e della successiva, fresca, retrocessione in B. Ma non è da trascurare il ruolo del plenipotenziario della gestione tecnica, Pantaleo Corvino, che evidentemente avrà ritenuto, d'intesa con la società, non ci fossero più i presupposti per proseguire il rapporto con il tecnico.