Live Reggina-Lecce, la diretta: Coda pericoloso da metà campo

Il Lecce in campo alle 15 a Reggio Calabria contro la Reggina. Vale tanto per la promozione in Serie A, con i giallorossi chiamati a vincere a quattro partite dalla fine. La partita Reggina-Lecce in diretta sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia. (Foto: Marco Lezzi)

Reggina-Lecce live

(Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta)

28' Fallo di Lucioni su Folorunsho, la panchina amaranto chiede giallo, l'arbitro evita.

26' Strefezza cerca Coda in area: palla intercettata da Turati.

24' In velocità il Lecce: Bjorkengren cerca Coda, palla intercettata.

23' Lecce pericoloso: tiro folle di Coda dal cerchio di centrocampo, palla alta di poco con il portiere avversario fuori dai pali.

22' Ancora dagli altri campi: due a zero del Benevento a Pordenone.

21' Lecce pericoloso per due volte all'interno dell'area di rigore. Poi Calabresi sbaglia. Accelerata dei giallorossi

20' Dagli altri campi: pareggio della Cremonese contro il Cosenza.

19' Strefezza a giro dal limite dell'area di rigore: palla altissima.

17' Barreca cerca Di Mariano sulla stessa fascia, non ci arriva l'ex Venezia.

16' Cross dalla destra in area per il Lecce, allontana la difesa amaranto.

14' La Reggina cerca di tenere il pallone, pochi spunti però da entrambe le parti.

11' Accelera il Lecce, giocando a due tocchi. Di Mariano si libera per la conclusione, poi torna indietro. L'azione riparte sulla destra, Calabresi crossa male.

9' Ci crede Rivas, poi si trascina il pallone sul fondo.

8' Prova l'affondo sulla destra Gabriel Strefezza, fermato da Di Chiara. Partita ancora su ritmi piuttosto bassi, salvo qualche folata.

6' "Muovi la palla", l'urlo di Marco Baroni. Ex dell'incontro, settimana scorsa ha raggiunto le 100 vittorie in partite di campionato in Serie B

5' Velo di Rivas a cercare un compagno, interviene la difesa del Lecce e chiude. Primo attacco vero della Reggina

4' Folorunsho cerca qualcuno dentro, esce Gabriel e la fa sua.

3' Risultati dagli altri campi: Cosenza in vantaggio sulla Cremonese. Buone notizie per i tifosi giallorossi.

2' Nella prima frazione il Lecce attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribunale centrale

1' Reggina-Lecce è iniziata! Calcio d'inizio fischiato dai padroni di casa. Si parte

14.59 Sorteggio per il pallone. E' la giornata del ricordo di Piermario Morosini, a dieci anni dalla scomparsa

14.55 Squadre in campo tra pochissimo

14.53 Per Baroni una gara particolare: l'anno scorso era stato sulla panchina dei calabresi.

14.50 Giornata soleggiata ma non caldissima a Reggio Calabria: circa 16 gradi e temperatura piacevole.

14.48 Tra le avversarie del Lecce: in serata c'è Monza-Brescia, la Cremonese affronta la Reggina in contemporanea.

14.35 Ecco le formazioni ufficiali: Di Mariano e Strefezza a supporto di Coda in attacco. A centrocampo gioca Helgason con Hjulmand e Bjorkengren.

14.30 Iniziano a farsi sentire anche i tifosi del Lecce al Granillo di Reggio Calabria. Sono circa un migliaio quelli nel settore ospiti.

Reggina-Lecce, le formazioni ufficiali

REGGINA (3-5-2): Turati; Loiacono, Cionek, Amione; Lombardi, Bianchi, Crisetig, Kupisz, Di Chiara; Rivas, Folorunsho. A disposizione: Micai, Adjapong, Aya, Giraudo, Bellomo, Cortinovis, Ejjaki, Hetemaj, Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Bjorkengren; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Simic, Ragusa, Gargiulo, Gendrey, Listkowski, Fargò, Gallo, Majer, Dermaku, Asencio, Rodriguez. Allenatore: Baroni