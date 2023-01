Lite Caressa-Cassano su Baschirotto: il conduttore Sky si presenta con la maglia giallorossa

Baschirotto meglio di Skriniar? Semplificando il ragionamento di Fabio Caressa, sì. In termini di costi/rendimento, almeno. E proprio tale ragionamento ha scatenato una "cassanata": Antonio Cassano, infatti, in una diretta con la Bobo Tv ha attaccato il noto conduttore di Sky dicendo che il paragone non poteva nemmeno essere azzardato. Concetto edulcorato, chiaramente, perché il pibe di Bari Vecchia ci è andato giù pesante. E allora non è mancata la risposta successiva di Caressa che si è presentato con la maglia giallorossa proprio del difensore giallorosso.

I fatti

«Skriniar 25 milioni alla firma? È uno scandalo, di che cosa stiamo parlando? È ora di smetterla: se la UEFA vuole fare le cose seriamente, bisognerà intervenire sugli aggiramenti del regolamento. Un club gioca con delle regole e uno con altre. Skriniar è un buon difensore ma è pur sempre un difensore, si sostituisce. E pure de Vrij. Dico una cosa: io prendo Baschirotto a 4 milioni, non Skriniar a 50: nessuno dei due mi fa vincere lo scudetto ma diamo le proporzioni alle cose». Queste le parole di Caressa Radio Deejay che hanno fatto scatenare Cassano.

Per Fantantonio «stiamo parlando non di calcio ma di incompetenti. Sono persone che vogliono un click in più. Adesso gli dico che non capisce una min***a».

E dal canale di Youtube, lo stesso Caressa ha voluto ampliare il suo ragionamento rispondendo a Cassano: «È possibile che io abbia espresso male un concetto che evidentemente non era del tutto comprensibile, quindi lo ripeto. Questo è un momento in cui le società non possono essere più schiave dei giocatori. È immorale che un procuratore o un giocatore prendano 20 milioni per cambiare squadra, è un sistema distorto che non funziona. Alla lunga pagheranno anche le società inglesi che stanno spendendo delle cifre assurde».