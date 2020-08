Listkowski sbarca a Bari e posa con la sciarpa del Lecce. Domani il primo allenamento agli ordini di mister Corini

Gli è bastato poco per conquistare subito la stima dei tifosi leccesi. Marcin Listkowski, il giovane centrocampista polacco prelevato dal Pogon Szczezin, al suo arrivo all'aeroporto di Bari non ci ha pensato due volte e ha subito posato tenendo stretta tra le mani la sciarpa ufficiale del Lecce. Il primo colpo di mercato di Pantaleo Corvino è giunto in città nel pomeriggio e già domani sosterrà il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore della squadra giallorossa, Eugenio Corini. Prima di mettere piede sul campo però Listkowski si sottoporrà alle visite mediche e al tampone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA