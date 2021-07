Lecce e Links ancora insieme: "Una scelta di cuore e di passione"

La notizia era nell'aria ormai da giorni e nel pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità. Links sarà ancora il main sponsor del Lecce nel prossimo campionato di serie B. "LUs Lecce e Links comunicano di aver deciso di dare prosecuzione al rapporto di main sponsorship che li ha visti insieme nella stagione appena conclusa - si legga in una nota diffusa dal club di via Colonnello Costadura -. Links ha voluto rafforzare il legame con il club giallorosso estendendo la propria presenza, oltre che sulla maglia della prima squadra, anche su quella del settore giovanile, ritenuto strategico e coerente alla filosofia aziendale. Nell’ottica, infine, di voler costruire un rapporto saldo e duraturo, Links ha fortemente voluto riservarsi un’opzione per la stagione sportiva 2022/23".

Le dichiarazioni ufficiali

Il Presidente Sticchi Damiani, a nome di tutti i soci dell’Us Lecce "ringrazia gli amici Giancarlo Negro e Paolo Perrone per aver confermato l’atto di amore per la maglia giallorossa". Per Links ha parlato Giancarlo Negro: "Con grande soddisfazione rinnoviamo l’impegno verso il sodalizio giallorosso. Per Links è una scelta di cuore e passione, come dimostrazione ulteriore di responsabilità sociale verso il territorio”, le parole del Ceo dell'azienda leccese.