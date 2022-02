Il Levante Caprarica vince la Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile della LND Puglia. Al PalaTodisco di Cisternino le gialloNere guidate dalla mister Lucy Campanile hanno battuto il New Team Noci per 7-6 dopo i calci di rigore.

Il match e la lotteria dei rigori

Accade tutto nella seconda frazione di gara: è il Levante Caprarica a sbloccare la partita nell’ultimo minuto di gioco con Federica Leone ma il Noci agguanta il pareggio dopo pochi secondi. Uno a uno e tempi supplementari che si chiudono a reti inviolate. Quindi la lotteria dei rigori. Dal dischetto è il Levante Caprarica ad avere la meglio. Il Levante Caprarica, al primo anno di partecipazione nel Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile, si aggiudica il primo trofeo della stagione.

Un risultato incredibile per la formazione allenata da mister Lucy Campanile: “Sono orgogliosa di questo gruppo che da un anno lavora costantemente con dedizione e sacrificio. Questo risultato è frutto dell’immensa disponibilità che tutte le ragazze mi hanno dato, sposando i miei principi fin dall’inizio, dimostrando maturità e crescita. Ho giocato per 23 anni, togliendomi tante soddisfazioni ma la sensazione di vincere al primo mio anno da Coach, è indescrivibile. Grazie alla società e grazie a tutte le ragazze”.

Soddisfatto della vittoria anche il presidente Pier Paolo Morello: “Nel nostro primo anno tra i Dilettanti non mi aspettavo assolutamente questo risultato. Siamo la dimostrazione che quando un gruppo è coeso ogni risultato può essere raggiungibile. Sono orgoglioso di queste ragazze e sono convinto che questo sia solo un punto di partenza. Rappresentare la provincia di Lecce e Caprarica, un paese di 2000 anime, in queste finali è stato un privilegio. Il grande lavoro delle ragazze e di Mister Campanile è stato ripagato”. Ora per il Levante Caprarica ci sarà l’avventura nelle fasi nazionali.