Salento, Valentina miglior portiere d'Italia di calcio a 5

C’è una “figlia” del Capo di Leuca tra i migliori giocatori, a livello nazionale, della divisione calcio a 5 per la stagione 2021-2022. Si chiama Valentina Margarito ed è di Patù. Il suo sogno, da piccola, era quello di fare il portiere.

La cerimonia ufficiale

Valentina è stata premiata, durante una cerimonia ufficiale del Coni, come miglior portiere d’Italia nella categoria Calcio a cinque femminile, con Debora Vanin del TikiTaka Francavilla ad affiancare Marta come laterale. La salentina, capitano dell’Italcave Real Statte di Taranto, ad inizio anno ha vinto anche il premio Most Valuable Player (MPV) come miglior giocatrice del torneo Final Eight Futsal per l’anno 2022. Il Final Eight PuroBioCup di Coppa Italia di Serie A (calcio a cinque), si è svolto al Pala Dolmen di Bisceglie dal 7 al 10 Aprile, insieme alla Final Eight di Coppa Italia Under 19 femminile. «Da piccola volevo giocare a calcio come portiere e sognavo di farlo da professionista. Mai avrei creduto di diventare il miglior portiere d’Italia. Ancora non ci credo ma è tutto vero e bellissimo».