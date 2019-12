Lecce - Bologna 0-1 FINE PRIMO TEMPO

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo sul risultato di uno a zero per il Bologna, gol siglato da Orsolini al 43’ minuto, a coronamento del forcing dei rossoblù. I quali hanno confezionato più occasioni da gol, su cui si è messo in luce il portiere Gabriel. Un tuffo dell’estremo difensore giallorosso per rispondere al tentativo di testa di Palacio, poi ha dovuto sventare anche il rischio di autorete di Lucioni. Poi il tuffo efficace e l’immediato intervento su un colpo di testa. Al 42’ Petruccione ha salvato il risultato sulla linea di porta, quindi poi il gol. Salentini bersagliati. Nel Bologna in evidenza Palacio, Orsolini e Poli.







Il Lecce, stabilmente al di fuori della zonapericolosa della classifica, a caccia del primo successo i terno contro un Bologna che viaggia sull’entusiasmo per le vittorie col Napoli, al “San Paolo”, e con l’Atalanta in casa. Dai salentini invece ci si aspetta molto di più rispetto alla trasferta di Brescia, nella quale però mancavano Lucioni, Rossettini e Petruccione, oggi di nuovo in campo. FORMAZIONI LECCE: Gabriel, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Petruccione, Tachtsidis, Mancosu, Tabanelli, Falco, Babacar. All.: Liverani. In panchina: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Donati, Shakhov, Farias, La Mantia, Dubickas, Lo Faso, Maselli, Dell’Orco. BOLOGNA: Skorupski, Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil, Poli, Medel, Orsolini, Soriano, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic. In Panchina: Da Costa, Sarr, Paz, Santander, SkovOlsen, Destro, Corbo, Schouten, Svanberg. arbitro: Abisso di Palermo Ultimo aggiornamento: 16:09





