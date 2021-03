Lecce-Virtus Entella: il match alle 19 - DIRETTA

Contro la Virtus Entella il Lecce prova a cogliere il secondo successo in una delle quattro partite di fila contro squadre di bassa classifica, dopo la vittoria col Cosenza e dopo il passo falso compiuto a Pescara. Incontro valido per la settima giornata di ritorno del campionato cadetto. I salentini devono recuperare terreno anche in vista di un periodo difficile, durante il quale affronteranno, fra le altre, Venezia, Salernitata e Chievo, squadre di un certo calibro. Dovranno migliorare certamente in attacco: la stitichezza offensiva è stata pagata cara sabato scorso, quando un gol non è bastato per battere il Pescara. E attenzione ai primi minuti di gioco, quando la squadra di mister Corini ha spesso subìto la rete. Assenti: Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Pisacane e Vigorito.

I liguri invece, ultimi in classifica, hanno conquistato punti dopo cinque sconfitte consecutive, strappando il pareggio al Brescia. Non vincono dal 22 gennaio, quando batterono il Pisa. Al “Via del Mare” mister Vivarini non disporrà di Mazzocco, Cleur e Alejandro Rodriguez, nonché di Settembrini, che è squalificato.

Il secondo miglior attacco della categoria contro la peggior difesa: l’Entella ha subìto 44 reti, quante ne ha segnate la squadra salentina. All’andata si imposero i giallorossi per cinque gol a uno.

LE FORMAZIONI

Giallorossi in campo al Via del Mare alle ore 19, nel turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata del girone di ritorno della Serie BKT, Lecce - Virtus Entella. Questo il tabellino del match:

Lecce: Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Mancosu ©, Pettinari, Björkengren, Gallo, Hjulmand, Henderson, Rodriguez. A disposizione: Bleve, Borbei, Paganini, Coda, Yalçin, Stepinski, Monterisi, Nikolov, Zuta, Maselli, Majer, Tachtsidis. Allenatore: E. Corini

Virtus Entella: Russo, Costa, Chiosa, Pellizzer ©, De Col, Brunori, Mancosu, Paolucci, Brescianini, Koutsoupias, Schenetti. A disposizione: Borra, Dragomir, Bonini, De Luca, Nizzetto, Capello, Poli, Coppolaro, Toscano, Settembrini, Morosini, Pavic. Allenatore: V. Vivarini

Arbitro: Francesco Meraviglia della sez. di Pistoia

Assistenti: Pasquale Capaldo della sez. di Napoli - Gianluca Sechi della sez. di Sassari

IV Ufficiale: Lorenzo Illuzzi della sez. di Molfetta