Un Lecce diverso per scacciare la crisi - Lecce-Vicenza 0-1 LIVE

SECONDO TEMPO

59': contropiede di Dalmonte ma i biancorossi pasticciano al momento del tiro, perché Marotta non agevola Zonta

50': azione avvolgente del Lecce conclusa dal cross di zuta, deviato in angolo

PRIMO TEMPO

Lecce più concreto nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma mai così pericoloso da impensierire Grandi. Squadra giallorossa penalizzata ancora una volta da una dormita in difesa, incertezza che ha favorito il gol di Marotta. Vicenza tonico, che arriva facilmente nella trequarti avversaria.

44': Grandi para facilmente il colpo di testa di Lucioni su cross dalla bandierina

36': da posizione centrale, da fuori area, Tachtsidis cerca il pareggio, ma la palla va oltre il legno orizzontale

35': testa di Marotta, palla che neanche fa ombra alla traversa

34': tiro di Majer da fuori area, la palla finisce lontano dallo specchio della porta

33': bel passaggio filtrante di capitan Mancosu per Coda, ma la punta scatta in fuorigioco

28': colpo di testa di Zuta, su cross di Mancosu dalla destra, ma Listkowski sbarra la strada al compagno di squadra. Non sarebbe comunque stata una conclusione pericolosa25': contropiede vicentino, la testa di Meccarielllo manda in corner il cross giunto dalla sinistra

20': gioco amministrato dai biancorossi, i quali sono sempre nella metà campo del Lecce. Giallorossi in difficoltà

15': Gol! La palla vaga nell'area piccola dei dormienti giallorossi e Zonta la spinge in rete: 0-1

12': testa di Lucioni su corner di Mancosu, palla schiacciata a terra, devia in volo Grandi

5': squadre subito pimpanti. Grandi esce dall'area per rinviare coi piedi un lancio dei giallorossi

1': sfida cominciata. Calcio d'inizio battuto dal Lecce, che gioca in divisa verde . Rispondono gli ospiti, che sono in maglia biancorossa a righe e calzoncini bianchi.

Cambierà qualcosa nel Lecce oggi al "Via del mare" per la sfida con il Vicenza, quindicesima giornata di serie B. La squadra giallorossa pare uno spartito ormai conosciuto a memoria dagli avversari, e infatti lo stesso Salvatore Lanna, che sostituisce ancora mister Corini, ha annunciato una variante tattica dei salentini. Servirà a evitare la terza sconfitta consecutiva e a provare a ritrovare la vittoria, che manca da sei giornate. Cambiate qualcosa insomma per scacciare la crisi. Cinque punti di differenza tra leccesi e vicentini, questi ultimi a quota sedici. Per i padroni di casa mancherà ancora il difensore Dermaku.

I biancorossi invece hanno recuperato Beruatto e Gori. Il loro contropiede sarà l'arma per colpire il Lecce.

