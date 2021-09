Lecce, al Via del Mare è caccia alla vittoria contro l'Alessandria. ​Tuia a rete al 12', ma gli ospiti pareggiano subito: 1-1

36': Lecce aggressivo ma sterile

30': pausa concordata, dovuta al caldo

28': ancora Tuia: incorna su corner, ma non infila la sfera in porta per poco spazio

27': occasione per il Lecce sprecata da Tuia. Sulla rimessa di Gargiulo dalla sinistra, Pisseri arriva quasi al limite dell'area di rigore, palla al difensore giallorosso,ma serve al portiere avversario

20': i salentini rischiano sul colpo di testa di Mustacchio su corner battuto sulla sinistra, provvidenziali i guantoni di Gabriel

17': ammonito Celesia per fallo su Calabresi

15': Gallo svirgola nel rinviare e Corazza non perdona:1-1

12': Gol! Tuia mette la palla in rete su corner di Majer : 1-0

9': destro di Di Marianoda dentro l'area, deviato in corner. Il Lecce ha cominciato a premere

3': inizio confuso da ambo i lati

1': sfida iniziata, calcio d'inizio battuto dagli ospiti

PRIMO TEMPO

Le premesse per ottenere la prima vittoria in campionato ci sono. Il Lecce, infatti, rinfrancato dalla buona prova fornita a Benevento, affronta al "Via del Mare" l'Alessandria, squadra neopromossa e in chiara difficoltà in cadetteria. I piemontesi hanno perso le tre partite che il calendario ha finora proposto, il loro morale è quindi di altro colore rispetto a quello dei salentini. Il tecnico dei Grigi, Moreno Longo, ha chiesto ai suoi ragazzi un'attenzione maniacale per la sfida in Salento. La porta dell'Alessandria infatti é, come quella ternana, la più bucata della serie B; peggio ha fatto solo il Pordenone.

La compagine piemontese punterà su Corazza, il quale è secondo nella classifica cannonieri, avendo segnato quattro reti. Dunque, anche sfida tra bomber al "Via del Mare": sulla sponda giallorossa è sempre pronto a farsi valere massimo Coda.

Le formazioni

LECCE: Gabriel, Calabresi, Tuia, Lucioni, Gallo, Hjulmand, Majer, Gargiulo, Olivieri, Coda, Di Mariano. In panchina: Bleve, Rodriguez, Blin, Paganini, Listkowski, Bjorkengren, Gendrey, Barreca, Meccariello, Vera, Bjarnason. Allenatore: Baroni

ALESSANDRIA: Pisseri, Celesia, Di Gennaro, Parodi, Mustacchio, Casarini, Ba, Milanese, Beghetto, Orlando, Corazza. In panchina: Crisanto, Russo, Marconi, Kolaj, Arrighini, Palombi, Lunetta, Chiarello, Palazzi, Prestia, Benedetti, Pierozzi.

Allenatore: Longo

Arbitro: Giacomelli, di Trieste