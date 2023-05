Baroni: «Lecce, non perdere la convinzione. Abbiamo sofferto il Verona in una brutta partita»

Mastica amaro, Marco Baroni, dopo la sconfitta del Lecce in casa contro il Verona. La sua lettura: «Abbiamo patito la prima occasione per il Verona - ha detto a Dazn -. Siamo andati indietro, loro calciano tanto, ma non è questo il nostro gioco e abbiamo fatto una partita un po' contratta. Nel secondo tempo ci siamo sciolti, stavamo facendo bene e abbiamo subito gol su una palla in verticale. Sto cercando di far rimanere concentrati i ragazzi. Alcuni sono giovani e non devono sentire questa pressione che magari a volte ci impedisce di far bene».

Il messaggio per i tifosi: «Dobbiamo rimanere tutti uniti e compatti, ci sono quattro partite da giocare. Questa sconfitta brucia ma abbiamo ancora il destino nelle mani. Dobbiamo trovare un pizzico di serenità in più. Ci manca negli ultimi 25 metri una giocata risolutiva. Dobbiamo andare avanti». Venerdì c'è la Lazio: «Non ci sono partite più importanti o determinanti di altre. Dopo questa partita dobbiamo mantenere la fiducia alta e la convinzione in quello che facciamo. Questo è il problema più importante. Ho già parlato con i ragazzi»