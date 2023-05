Lecce-Verona, la diretta: scontro salvezza. Poche emozioni nel primo tempo, parità all'intervallo

A fine primo tempo 0-0 tra Lecce e Verona. Partita nella quale prevale la noia, a fronte di poche occasioni da gol e nessuno spunto degno di nota. L'unica vera palla gol arriva dopo neppure due minuti di gioco: Djuric di testa colpisce la traversa, da pochi metri. Poi quasi il nulla. L'Hellas costruisce un'altra azione simile, con Djuric al tiro di testa ma senza esiti perché Falcone e bravo a volare e dire no. Il Lecce risponde con un tiro ribattuto di Gendrey, ci crede quando il Verona abbassa il ritmo ma per creare qualcosa serve una rovesciata di Di Francesco. La squadra di Baroni disputa una prima frazione di grande equilibrio e pazienza.

Lecce-Verona, diretta testuale

45' Di Francesco ci prova in rovesciata dal limite dell'area di rigore, palla fuori.

40' Il Verona perde troppo tempo in area, il Lecce prova ad approfittarne. Non ci riesce.

36' Gran botta di Gallo dal limite dell'area di rigore: palla alta di non troppo.

34' Ammonito Abildgaard per un'entrata scomposta su Strefezza.

28' Tiro sbilenco del Verona, dalla lunga distanza. Partita molto equilibrata e piuttosto noiosa.

25' Si accende la partita anche sugli spalti. Il Lecce prende coraggio.

19' Ammonito Faraoni, lamentava un fallo e ha ecceduto nelle proteste.

15' La risposta del Lecce: Gendrey va al tiro dal limite, palla ribattuta.

10' Il Lecce gioca, cerca di mettere in difficoltà l'avversario ma è il Verona ad avere le migliori occasioni. Bravo Falcone su Djuric, che di testa si era reso pericoloso.

2' Traversa del Verona! Cross dalla sinistra, Djuric di testa colpisce in pieno in legno.

1' Partita iniziata!

20.30 Spettacolo in campo con gli sbandieratori.

20.25 Buonasera dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Verona. Le squadre effettuano il riscaldamento.

Lecce-Verona, vale tutto. Per il Lecce è la possibilità di andare a +7 sugli scaligeri e sullo Spezia e chiudere virtualmente il discorso salvezza, tornando a un ampio margine di vantaggio. Per l'Hellas è invece l'occasione di riaprire tutto, riavvicinare la squadra di Baroni e tenere tutto in piedi fino alla fine del campionato. Segui la partita in diretta sul sito di Quotidiano.

Lecce-Verona, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Duda, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni