Play off d'andata, il Lecce a Venezia: grande intensità dei lagunari pericolosi più volte. La diretta

9': ancora Gabriel, su rovesciata di Modolo. Al quale la palla era giunta da una punizione di Taugourdeau

7': mischia in area giallorossa su angolo, Modolo di testa schiaccia, ma Gabriel interviene agevolmente

5': ancora il Venezia vicino al gol: sugli sviluppi di un corner Fiordilino manca il colpo davanti alla porta

4': veneti aggressivi, Gallo chiude in angolo su Mazzocchi

1': Venezia subito pericoloso con un tiro violento di Johnsen: Gabriel devia in corner

1': sfida iniziata. Calcio d'inizio ai padroni di casa

Si parte!

PRIMO TEMPO

Ecco finalmente la semifinale di andata dei playoff Venezia-Lecce, attesissima dalla platea salentina che sogna l’immediato ritorno in serie A. Lagunari galvanizzati dal successo ai quarti di finale, in rimonta, sul Chievo Verona. I giallorossi vogliono cancellare le delusioni patite nelle ultime giornate di campionato. Il Venezia recupera il difensore Modolo e l’attaccante Esposito, invece il Lecce deve rinunciare alle punte Pettinari e Rodriguez, infortunati, ma può contare sul mediano Tachtsidis (inizialmente in panchina), reduce da un lieve infortunio. Veneti e salentini si ritrovano dopo due mesi e un giorno: nell’ultimo confronto, anche quello al “Pier Luigi Penzo”, prevalse la squadra di mister Corini per 3 gol a 2. Intanto, nell'altra semifinale il Cittadella ipoteca il passaggio in finale battendo il Monza 3 a 0 con tripletta di Baldini.

Formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Marzocchi, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte. All.: P. Zanetti.

A disp.: Pomini, Ferrarini, Dezi, Felicioli, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Bocalon, Svoboda, Ricci, Crnigoj, Esposito.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski, Coda.

A disp.: Bleve, Vigorito, Pisacane, Meccariello, Paganini, Yalçin, Nikolov, Listkowski, Zuta, Calderoni, Henderson, Tachtsidis. Allenatore: E. Corini.

Arbitro: Valerio Marini di Roma