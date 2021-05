Live Lecce-Venezia 0-0. Giallorossi poco pericolosi in avanti. La diretta

32': tiro di Pettinari, su assist di Coda: deviazione in corner

31': sinistro fiacco di Nikolov, servito da una bella azione di triangolo: para Maenpaa tranquillamente

28': sinistro rasoterra di Coda sul primo palo dalla corsia mancina, si distende il portiere e blocca senza patemi

24': cross pericoloso dei veneti dalla destra, la palla finisce sul fondo, dall'altra parte

23': il Lecce, manovrando palla a terra, trova qualche spazio. Ma i giallorossi talvolta rinunciano a concludere a rete da fuori area

22': sul corner esce di pugno Maenpaa

22': tocco dubbio in area del Venezia su tiro di Maggio: i giallorossi vogliono il rigore, l'arbitro indica la bandierina

19': cross molto testo di Henderson dalla sinistra, Pettinari non ci arriva per pochi centimetri

16': ammonito Hjulmand, per fallo su Aramu. il regista fatica a dettare i tempi ai suoi, sicchè i giallorossi cercano le punte con lanci dalle retrovie

15': il Venezia chiude gli spazi, il Lecce fatica a entrare nell'area dei veneti

12': tiraccio al volo di Coda,su assist di testa di Pettinari: palla alle stelle

10': gioco frammentato, più propositivo, come ci si aspettava, il Lecce rispetto al Venezia

5': tiro non irresistibile di Hjulmand da fuori area, respinge Svoboda

4': Dermaku indugia nel liberare l'area e su pressing avversario concede il corner

2': Henderson mostra i denti: fallo su Svoboda mentre il Venezia cerca di guadagnare la metà campo

1': fischio dell'arbitro: si gioca. Nel ventoso pomeriggio salentino, calcio d'inizio al Lecce. Padroni di casa in maglia giallorossa e pantaloncini blu, ospiti in completo bianco con richiami arancioneroverdi

Primo tempo

Non è impresa impossibile per il Lecce ribaltare l’uno a zero della semifinale di andata e quindi avanzare sulla strada dei playoff. Ma il gioco che la squadra di Corini ha espresso a Venezia non è proprio quello che la platea salentina sperava. Il Lecce cerca «un centro di gravità permanente» per sperare di conquistare la promozione in serie A. La squadra giallorossa non vince dal 17 aprile, quando si impose sul campo del Vicenza. L’incapacità di attaccare la porta avversaria dimostrata lunedì sera è più grave del risultato subìto. Corini si affida al duo offensivo Coda-Pettinari e relega in panchina Mancosu.

Mister Zanetti invece manda in panca la punta norvegese Johnsen, uno dei migliori di lunedì sera. Si prevede la consumazione dei guanti dei portieri. Massimo Coda, capocannoniere della serie B, infatti è stato nuovamente sfidato da Francesco Forte: il veneziano, tre giorni fa, ha firmato il gol-partita contro i giallorossi. La vincente della contesa del “Via del Mare” giocherà, molto probabilmente, contro il Cittadella, che all’andata della semifinale ha liquidato il Monza con tre gol a zero.

FORMAZIONI

LECCE: Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Nikolov, Hjulmand; Henderson; Pettinari, Coda. In panchina: Vigorito, Pisacane, Meccariello, Paganini, Mancosu, Yalçin, Stepinski, Listkowski, Björkengren, Calderoni, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Corini

VENEZIA: Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugordeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano. In panchina: Pomini, Ferrarini, Cremonesi, Dezi, Felicioli, Johnsen, Rossi, Bjarkason, St. Clair, Bocalon, Ricci, Esposito. Allenatore: Zanetti

Arbitro: Massimiliano Irrati, di Pistoia