Non c’è più tempo da perdere. Il punticino conquistato nelle ultime otto giornate di campionato (appena due i gol realizzati) ha complicato i piani del Lecce di Marco Baroni che ora ha assoluta necessità di tornare a muovere la classifica per non precipitare in piena zona retrocessione. L’ultima vittoria risale al mese di febbraio, 1-2 a Bergamo contro l’Atalanta. Il primo degli ultimi sette ostacoli stagionali della squadra giallorossa è rappresentato dall’Udinese di Andrea Sottil, di scena questa sera alle ore 18.30 sul green del Via del Mare. I friulani arrivano nel Salento rinfrancati nel morale grazie al rotondo successo conquistato la scorsa settimana contro la Cremonese, una vittoria che ha posto fine ad un periodo particolarmente difficile per gli uomini di Sottil. Ora Becao e compagni cercano la continuità di rendimento e di risultati, di conseguenza oggi scenderanno in campo decisi a tornare a casa con l’intera posta in palio.

Proprio un bel guaio per il Lecce. Alla vigilia della 32ª giornata, la squadra di Baroni gode ancora di un piccolo vantaggio sulle rivali nella corsa salvezza: un punto sullo Spezia (quart’ultimo) e due punti sull’Hellas Verona (terz’ultimo). Quanto basta per essere ancora padroni del proprio destino. È chiaro però che per restare in serie A è necessario far punti oggi contro l’Udinese e poi sperare anche in un passo falso delle inseguitrici per allungare in classifica. Sarebbe la migliore medicina per Hjulmand e compagni in vista della volata finale per la permanenza nell’Olimpo del calcio italiano. Va detto che anche Spezia ed Hellas Verona sono attese in questo turno da impegni ad alto coefficiente di difficoltà. I liguri, così come il Lecce, scenderanno in campo questa sera al “Picco” per affrontare il Monza-rivelazione di Palladino, deciso a chiudere il campionato nelle prime dieci in classifica; l’Hellas Verona invece giocherà domenica pomeriggio sul campo della Cremonese, chiamata ad una prova di forza per continuare a sperare nella salvezza.