Lecce-Udinese, probabili formazioni: ballottaggio in avanti, Oudin confermato

Lecce-Udinese, adesso tocca a voi. Per i giallorossi la necessità è fare punti, per allontanare Verona e Spezia, almeno momentaneamente. Baroni deve risolvere un ballottaggio importante in attacco: Colombo o Ceesay? A Milano ha giocato il secondo, ma potrebbe rientrare dal 1' l'attaccante dell'Italia Under 21, con un passato nel Milan. A centrocampo, invece, meno riserve sulle scelte: giocherà Oudin, con Blin e Hjulmand. Davanti torna Strefezza dal 1', dopo esser stato in panchina a San Siro. Di Francesco sarà l'esterno di sinistra. In difesa Gendrey e Gallo sugli esterni, Baschirotto e Umtiti al centro.

Lecce-Udinese, probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All.: Sottil.