Lecce-Udinese diretta, festa giallorossa al Via del Mare: partita iniziata

Lecce-Udinese non sarà uno scontro salvezza. Per i giallorossi non sarà, anzi, nulla di più che una passerella. Vincere per blindare il 13esimo posto, ma con i postumi della festa salvezza, arrivata sabato sera con la sconfitta del Cagliari a Milano contro il Milan. I friulani di Fabio Cannavaro, invece, si giocano quasi tutto: in caso di sconfitta la permanenza in A diventerebbe decisamente complicata.

I giallorossi scenderanno in campo con i nomi delle mamme dei calciatori sulle spalle, per omaggiare la festa di ieri.

E' un'iniziativa della Lega A a cui hanno aderito sette club.

Lecce-Udinese diretta

18' Ammonito Blin per un fallo al limite dell'area di rigore.

12' Timido tentativo dell'Udinese

8' Meglio il Lecce in avvio di gara.

5' Pericoloso il Lecce con Almqvist.

1' Inizia Lecce-Udinese!

18.31 Un minuto di silenzio al Via del Mare. Bellissimo colpo d'occhio dello stadio.

18.28 Squadre pronte a entrare in campo.

18.20 Aria di festa al Via del Mare. Già quasi sold out l'impianto leccese

Lecce-Udinese, formazioni ufficiali

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Rafia; Krstovic. All. Gotti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. Cannavaro.