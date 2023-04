Lecce-Udinese verso il tutto esaurito. E la società giallorossa, come capita spesso in queste occasioni, lancia altri 2.000 biglietti, che verranno messi in vendita dalle 17 di oggi (giovedì 27 aprile) su Vivaticket, online e nei vari punti dislocati sul territorio.

La società giallorossa ha comunicato, intanto, che i cancelli saranno aperti dalle 16.30, due ore prima dell'inizio dell'incontro.