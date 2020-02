47' pt - Dopo due minuti di recupero e un finale concitato, Rocchi chiude il primo tempo col Lecce avanti per 2-0.

Sono 4 gli ammoniti, due per parte:_ Majer e Deiola per il Lecce, N'Koulou e Meite per il Torino.

44' pt - Il Torino accorcia su punizione ma Rocchi chiede l'aiuto del Var. Il fuorigioco è ufficiale, resta il 2-0

30' pt - Lecce vicino al tris con Lapadula, Sirigu si supera.

21' pt - Il Torino perde Verdi per infortunio. Al suo posto entra Millico.

19' pt - Raddoppio del Lecce con Barak, è la fotocopia del gol di Deiola.

Dopo 11 minuti di gioco Lecce avanti con Deiola-gol su suggerimento di Saponara.



Giallorossi con alcune novità nella formazione di partenza, con Saponara debutta anche Barak. In panchina Mancosu e Calderoni. Il Via del Mare è teatro oggi della classica sfida in cui è assolutamente vietato sbagliare.

Lo sa bene il Lecce, in crisi di risultati e, ora, anche di gioco; nelle ultime sette gare di campionato, la squadra allenata da Fabio Liverani ha conquistato appena due punti, il frutto dei pareggi casalinghi ottenuti contro Genoa (2-2 in rimonta da 0-2 e in undici contro nove) e Inter (1-1 in rimonta). E lo sa bene pure il Torino che rischia seriamente di compromettere quanto di buono era riuscito a fare nella prima di campionato. I granata sono reduci da tre sconfitte di fila, due in campionato e una in Coppa Italia nelle quali non sono bastate le grandi parate del portiere Sirigu per evitare di incassare ben 13 reti. Soprattutto lo 0-7 casalingo della settimana scorsa contro l'Atalanta ha reso meno solida la panchina del tecnico Walter Mazzarri; poi, a distanza di pochi giorni, è arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan ad aggravare ulteriormente la situazione. Secondo i bene informati, un passo falso nel Salento potrebbe spingere definitivamente il presidente Cairo a dare il benservito al tecnico toscano nel cui staff figura pure il leccese doc Roberto Miggiano.



Ecco, intanto, le formazioni del match che si giocherà al via del Mare alle 18 e che si potrà seguire, in diretta, sul sito di Quotidiano.



LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani



TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri



Ultimo aggiornamento: 18:57





