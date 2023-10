Lecce-Torino 0-1, i giallorossi ci provano ma troppi gli errori: 6 minuti di recupero/La diretta

Ci saranno 6 minuti di recupero

88' Torino a un passo dal raddoppio con Lazaro che su un cross dalla trequarti tira al volo: palla a pochi centimetri da Falcone

86' Sponda di Piccoli per Baschirotto in posizione da attaccante ma Milinkovic Savic sventa tutto

Assalto finale dei giallorossi ma peccano ancora di poca lucidità nell'ultimo passaggio

81' Ultimi cambi: nel Lecce, entra Dorgu per Gallo

79' Si scaldano gli animi: Sanabria fa perdere tempo a Falcone, tanto nervosismo in campo

Finora grande prestazione di Buongiorno che oltre al gol ha francobollato Kristovic e Piccoli

71' Oudin ci prova dalla distanza ma Milinkovic Savic blocca senza problemi

Spinge il Via del Mare ma oggi tante imprecisioni da parte dei padroni di casa

64' Anche Juric cambia il suo terminale offensivo sostituendo Pellegri con Zapata che ritrova il campo dopo tre settimane di stop

63' il Lecce cambia l'attacco, dentro Piccoli e Sansone al posto di Krstovic e Banda

Secondo tempo

Il Torino conduce per 1-0 sul Lecce al termine del primo tempo del match valido per la decima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio di Via del Mare.

Il gol di Buongiorno

A decidere fin qui la partita il gol di Buongiorno al 41'. Ma i giallorossi hanno premuto in attacco per tutta la prima frazione di gioco, sviluppando diverse occasioni.

Bravo il portiere granata a sventare i tiri in attacco dei giallorossi.