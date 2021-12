Lecce, tifoso beccato dalle videocamere mentre lancia fumogeni: daspo

Gli investigatori della Digos della Questura di Lecce hanno deferito un ventiduenne, G.N. di Lecce, per aver acceso e successivamente lanciato nelle proprie vicinanze, sugli spalti, nel corso della gara Lecce-Ternana, disputatasi la sera dello scorso 26 novembre. Nel corso dell’intera partita sono stati accesi numerosi artifizi pirotecnici, alcuni dei quali anche lanciati sulla pista di atletica che costeggia il terreno di gioco.

Beccato dalle telecamere

Nella circostanza, nel corso dei servizi di osservazione eseguiti dalla locale Digos allo stadio, anche con l’utilizzo delle telecamere di sicurezza, è stato videoripreso, in prossimità della balaustra superiore del settore “Curva Nord”, un giovane che dopo essersi accovacciato per accendere una torcia, la lancia sulla medesima balaustra a qualche metro di distanza, in mezzo ad un gruppo di tifosi .

Il fatto determina anche l’emanazione, da parte del Giudice Sportivo, di una “ammenda di euro 4.000 alla società Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni fumogeni e bengala”. L’uomo è stato altresì sottoposto a provvedimento daspo. Le indagini sono ancora in corso per l’identificazione di ulteriori responsabili.