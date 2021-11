Il Lecce all'assalto della Ternana

48': occasione d'oro sui piedi di Olivieri, ma la punta calcia sul portiere; i giallorossi recuperano la palla ma Strefezza poi la manda al lato

46': comincia il secondo tempo. Si gioca davanti a 10.314 persone. Nessuna sostituzione effettuata durante l'intervallo

Commento primo tempo - La Ternana spaventa il Lecce con pressing e passaggi filtranti in avanti, e Partipilo sovverte il pronostico al 9' mnuto. Il Lecce risponde un minuto dopo con Majer e gradualmente sale in cattedra, non senza correre qualche rischio di troppo. Poi al 43' ci pensa Strefezza a scrivere il copione che si prevedeva. Partita vivace e a tratti spigolosa.

43': Gol! Strefezza va per la via centrale e batte Iannarilli all'angolino alla destra del portiere: LECCE-TERNANA 2-1

37': Olivieri calcia sul portiere in uscita dopo essersi liberato di un avversario sulla destra

35': gol annullato a Di Mariano per fuorigioco. Aveva segnato di testa. La moviola conferma la decisione

21': respinta errata del Lecce, prova Koutsoupias dalla distanza a bucare la rete, ma Gabriel para sicuro

18’: Falletti a tu per tu con Gabriel sulla sinistra, il portiere in uscita vicino al palo salva in angolo

19': ancora un attacco umbro dalla corsia mancina, il Lecce ripara in corner. La Ternana interpreta l’incontro sorprendendo i padroni di casa: gran pressing e assalti rapidissimi

11': Gol! Palla recuperata sulla trequarti e passaggio filtrante di Bjorkengren, un difensore alza la palla, questa finisce a Majer, che con un pallonetto batte Iannarelli: LECCE-TERNANA 1-1

10': Gol! Contropiede sulla destra finalizzato da Falletti che agevolmente batte Gabriel a due passi dalla porta: LECCE-TERNANA 0-1

7': palla filtrante di Di Mariano sul fondo, a sinistra, per Barreca ma l'azione sfuma

2': Ternana subito all'attacco: doppio intervento di Gabriel su Partipilo, palla in corner. Trema la difesa leccese

1’: calcio d’inizio battuto dai padroni di casa. Il Lecce indossa la consueta maglia giallorossa e pantaloncini blu, ospiti in divisa bianca. Si gioca con un pallone rosso in riferimento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Terreno viscido a causa di una breve pioggerella spettatori, gremito è l’anello superiore della curva Nord.

In marcia da dodici turni, questa sera il Lecce dovrà essere attento a non scivolare sulla classica buccia di banana. La Ternana, che sarà di scena oggi al “Via del Mare” per il quattordicesimo turno di serie B, non è il Frosinone, ma non è nemmeno una delle cenerentole del campionato. Gli umbri hanno incassato venti gol, il doppio di quelli subìti dal Lecce e il loro rendimento è altalenante, ma fra i giallorossi mancherà il bomber Coda. L’attaccane sarà sostituito da Olivieri, che scalpita per dimostrare il proprio valore. Accanto a lui Di Mariano e Strefezza. I salentini mirano a rimanere ai piani della classifica con vista di gloria in lontananza, invece i rossoverdi vogliono godersi il fresco autunnale, distanti dalla bollente zona retrocessione. Gli umbri non schiereranno Palumbo e l’ex giallorosso Defendi a causa dell’infezione da coronavirus19. Il loro mister, Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Lecce, ha convocato a sorpresa il difensore Capuano, ancora non pronto per giocare dopo l’infortunio. Assente tra i ternani sarà anche il difensore Sorensen, poiché squalificato.

FORMAZIONI

LECCE: Gabriel, Lucioni, Dermaku, Barreca, Calabresi, Majer, Hjulmand, Bjorkengren, Di Mariano, Olivieri, Strefezza. In panchina: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Gargiulo, Helgason, Bjarnason, Gendrey, Listkowski, Gallo, Blin, Rodriguez, Allenatore: Baroni

TERNANA: Iannarilli, Kontek, Proietti, Capone, Falletti, Partipilo, Diakitè, Boben, Koutsoupias, Martella, Donnarumma. In panchina: Vitali, Krapikas, Celli, Furlan, Mazzocchi, Capuano, Paghera, Ghiringhelli, Peralta, Salzano, Pettinari, Agazzi. Allenatore: Lucarelli

arbitro: Daniele Paterna, di Teramo