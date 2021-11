Lecce senza Coda all'assalto della Ternana. Baroni si affida a Olivieri

Sarà un Lecce privo del suo bomber Massimo Coda quello che, questa sera, con inizio alle ore 20.30, affronterà sul green del Via del Mare la Ternana guidata dall’ex giallorosso Cristiano Lucarelli, un altro attaccante di razza che ha lasciato il segno nella storia del club giallorosso. Toccherà ancora una volta Marco Olivieri, 22 anni, prodotto del vivaio della Juventus, cercare di non far rimpiangere il capocannoniere del torneo cadetto. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati