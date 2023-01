È la coppia del momento, Umtiti e Baschirotto, della difesa del Lecce. Le prestazioni dei due difensori lasciano pochi dubbi a Marco Baroni. Aiutato, nella scelta, pure dal fatto che Pongracic è , in questo momento , in ripresa dopo un problema alla caviglia destra mentre Tuia, Dermaku e Cetin non sono riusciti a trovare lo spazio desiderato. Sia Umtiti che Baschirotto sembrano dare in questo momento le garanzie migliori a Baroni. Baschirotto è sempre stato nell’undici titolare. Dalla prima giornata alla diciassettesima di ieri l’altro. Mai sostituito. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. I numeri parlano da soli. Arrivato per essere l’alternativa a Gendrey, l’ex Ascoli si è subito imposto in posizione di centrale difensivo quando a causa dell’emergenza del reparto Baroni lo tirò in ballo per rimediare a una situazione estrema. Una scelta che si è rivelata vincente e risolutiva per l’allenatore giallorosso . E che per Baschirotto ha rappresentato la svolta della propria carriera. Perché quello è il ruolo che il difensore veronese predilige. Ha tutto per farlo: innanzitutto il fisico. Un calciatore in grado di tenere botta a centravanti statuari come ad esempio Lukaku, o altri che in area avversaria fanno valere i propri centimetri e i propri muscoli.

Baroni non lo muove più da quella posizione anche perché come laterale destro sembra essere meno utile per la causa giallorossa. Era al debutto in Serie A, ma sembra già avere nella gamba e nella testa qualche anno di esperienza nel massimo campionato italiano. Ha trovato pure il gol, contro l’Atalanta. E una chiamata dalla Nazionale maggiore per uno stage di allenamento. Sicuramente non è finita. A Coverciano Baschirotto avrà lasciato il proprio numero in segreteria e il suo telefono squillerà ancora. Il “Baschi” , così come lo chiamano i compagni di squadra, è diventato presto pure l’idolo dei tifosi. Per il suo fisico, per la sua voglia di imporsi, per la sua fame di arrivare. E la presenza di un difensore del calibro di Samuel Umtiti lo ha aiutato a capire in fretta come muoversi nel traffico dell’area di rigore dove puoi sbattere facilmente contro i gomiti avversari. Ma Baschirotto non è tipo da farsi intimidire e lo sta dimostrando. Umtiti, intanto, con il passare delle giornate, ha trovato la condizione migliore e ora è difficile tenerlo fuori. Non che prima sia stata voluta la decisione di privarsi di un calciatore che con la Francia ha vinto il campionato del Mondo in Russia, nel 2018. Dal Barcellona al Lecce non è proprio un attimo. È stata una scelta ben ponderata, un cammino a tappe che lo ha portato a essere, oggi, protagonista in giallorosso. E guida, in campo, di una squadra giovane, la più giovane del campionato. La sosta ha fatto bene a Umtiti.