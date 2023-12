La classifica generale del Lecce è rassicurante. O non allarmante. Almeno per il momento. La squadra di D'Aversa occupa il tredicesimo posto con 17 punti, più cinque sulla terz'ultima posizione occupata dall'Empoli, affrontato lunedì sera al Castellani. C'è poi un'altra classifica che, invece, preoccupa, e non poco. Nelle ultime dieci giornate la situazione si è complicata. In questi dieci turni la formazione giallorossa non ha mai vinto e, calcolando i punti conquistati in questo periodo, la squadra di D'Aversa è terzultima con 6 punti. Ha fatto meglio solo di Salernitana, 5, e Verona, 4. La vittoria manca dal 22 settembre scorso quando i giallorossi sconfissero al Via del Mare 1-0 il Genoa grazie a un gol di Oudin. Da quella giornata, era la quinta di Serie A, il Lecce ha smarrito la via del successo.

Una striscia di partite, dieci, in cui la formazione salentina non è mai risultata vincente. Subito dopo il successo contro il Genoa la squadra di D'Aversa ha trovato sulla propria strada due top team del campionato di Serie A: Juventus e Napoli. All'Allianz Stadium i giallorossi uscirono sconfitti solo per 1-0. Al Via del Mare, invece, contro i campioni d'Italia in carica, allora allenati da Rudi Garcia, la sconfitta fu pesante: 4-0. Un pomeriggio da dimenticare per Baschirotto e compagni che si ripresero in parte dalla brutta scoppola interna. Infatti, sempre al Via del Mare, contro il Sassuolo, in rimonta, pareggiarono 1-1. Il pareggio fu firmato da Nikola Krstovic. Per il numero nove giallorosso quello fu l'ultimo gol. E oggi si attende ancora un ritorno alla rete del nazionale montenegrino. Dopo il pareggio interno contro la squadra di Dionisi il Lecce ha pareggiato 1-1 a Udine. Poi due sconfitte di seguito: prima contro il Torino in casa e poi all'Olimpico contro la Roma. Uno stop difficile da digerire perché al 90' la formazione salentina era in vantaggio 1-0 e in pochi secondi i capitolini riuscirono a ribaltare tutto e a lasciare a mani vuote la truppa di D'Aversa. Dopo la sconfitta nella capitale il Lecce non ha più perso ed era riuscito purea vincere, contro il Milan, se il Var non avesse cancellato la rete di Piccoli che costrinse il Lecce ad accontentarsi di un punto. Stesso bottino a Verona contro l'ex Baroni, e poi con Bologna, rete del pari, ancora di Piccoli, al fotofinish, e con l'Empoli.

La classifica dei giallorossi poteva essere sicuramente migliore se in questi settantasette giorni fosse arrivata almeno una vittoria. Menomale che l'avvio di campionato ha visto un Lecce in gran forma, imbattuto nelle prime cinque giornate con tre vittorie e due pareggi. Una buona notizia è che la squadra leccese è imbattuta pure negli scontri diretti: vittorie con Salernitana e Genoa, pareggi con Udinese, Hellas Verona e Empoli. Ed è bene considerare anche il pareggio contro il Sassuolo perché la classifica, in questo momento, dice la squadra di Dionisi è quindicesima con quindici punti, due in meno del Lecce. In queste dieci partite senza vittoria la squadra di D'Aversa ha segnato nove gol. Solo in due partite ha fatto più di una rete: contro Milan e Hellas Verona. In generale non ha mai fatto, finora, più di due reti. Sono, invece, sedici i gol subiti nelle ultime dieci gare. Al tecnico D'Aversa e al suo staff il compito di analizzare questi numeri che si riflettono su una classifica che non preoccupa, ma che potrebbe farsi allarmante se i giallorossi non troveranno al più presto la strada della vittoria. Il tesoretto, oggi, fa comodo, non perdere è importante, ma se dietro iniziano a correre il Lecce sarà presto risucchiato nella zona più calda della classifica. È bene guardarsi dietro e toccare in fretta le corde giuste per ritrovare la vittoria.