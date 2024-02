Lecce, quarta tappa di "Campioni d'Italia", Lucchetta: «Vivere lo sport sempre con leggerezza e divertimento» Video

I valori dello sport in vetrina questa mattina al teatro Paisiello, a Lecce, per la quarta tappa 2024 di "Campioni d'Italia", iniziativa promossa dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Folta platea di studenti per ascoltare gli insegnamenti di assi dello sport. Il messaggio di Andrea Lucchetta, campione della pallavolo: «Qualunque sia la disciplina sportiva che, per passione o per predisposizione, si sceglie di praticare, quello che conta è riuscire a viverla sempre con leggerezza e divertimento, rispettando se stessi e gli altri».

E Oney Tapia, atleta paralimpico del getto del peso e del lancio del disco: «Dopo l'incidente che mi ha fatto perdere la vista ho acceso una nuova luce nella mia vita e ho deciso di farlo seguendo la mia passione più grande: lo sport. Ciascuno di noi ha un talento nascosto che non deve rimanere tale: la tenacia. con la forza di volontà e con l'ottimismo si arriva ovunque».