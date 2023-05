Lecce-Spezia, match point per la salvezza. Più pericolosi gli ospiti

Lecce-Spezia, la diretta

33' Strefezza per Di Francesco: apertura a memoria, ma l'esterno ex Spal non riesce a trovare il cross.

29' Pericoloso lo Spezia: Shomurodov sfonda sulla sinistra, cerca dentro Nzola, anticipato da un buon intervento di Baschirotto. Contropiede in quattro contro quattro, con il Lecce che si è esposto a un enorme rischio.

28' Oudin pennella su calcio di punizione, Blin in scivolata calcia troppo alto.

24' Il Lecce ha qualche difficoltà a far girare il pallone quando deve affondare il colpo.

22' Gara di grande equilibrio ma fin qui lo Spezia è riuscito ad arrivare al tiro con più facilità rispetto al Lecce.

20' Pericoloso lo Spezia: palla in area, Shomurodov cerca la conclusione, palla deviata in corner.

10' Il Lecce cerca di spingere sulle fasce, fin qui gara molto equilibrata.

8' Conclusione alta di Blin dal limite.

6' Lo Spezia pericoloso: al tiro Nzola da fuori, a lato.

4' Risponde lo Spezia, con Nzola, che controlla sul filo del fuorigioco.

Copre bene la difesa giallorossa.

2' Subito il Lecce prova ad attaccare, sospinto dal pubblico del Via del Mare.

1' Partita iniziata. Calcio d'inizio dello Spezia.

12.25 Lo speaker annuncia le formazioni: tutto pronto al Via del Mare

12.15 Lentamente lo stadio si riempie. Si va verso il record stagionale di spettatori.

12.10 Buongiorno e benvenuti allo stadio Via del Mare di Lecce, dove a breve inizierà la partita tra Lecce e Spezia.

Lecce-Spezia, il pre-partita

Lecce-Spezia vale di nuovo la Serie A. Come nel maggio del 2019, quando un successo spalancò ai salentini il ritorno in A dopo l'inferno della C e il purgatorio della B. Oggi vale la salvezza, che il Lecce non conquista nel massimo campionato da 13 anni. È la partita dell'anno ma è soprattutto un match point per la permanenza in A. In caso di vittoria i giallorossi andrebbero a +5 su Spezia e Verona, a due partite dal termine, dovendo poi soltanto attendere l'aritmetica per festeggiare.

Lecce-Spezia, il tabellino live

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Pongracic, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Voelkerling, Maleh, Hjulmand, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Gyasi; Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola. A disposizione: Zoet, Marchetti, Verde, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Agudelo, Cipot, Zurkowski. Allenatore: L. Semplici



Arbitro: Maurizio Mariani della sez. di Aprilia

Assistenti: Filippo Meli della sez. di Parma - Stefano Alassio della sez. di Imperia

IV Ufficiale: Ermanno Feliciani sez. di Teramo

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AV​AR: Oreste Muto sez. di Torre Annunziata

Note - Angoli: 0-1. Spettatori: