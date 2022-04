Lecce-Spal, prevendita a gonfie vele: i biglietti venduti

Lecce-Spal, prevendita a gonfie vele: già venduti 9.900 biglietti, secondo il dato comunicato dal club alle 19 di oggi. La spinta del Via del Mare può essere il fattore in più per la squadra di Marco Baroni in questo finale di campionato. Facile prevedere che si sfonderà quota 10.000 paganti per la partita di domani. Da capire anche quanti saranno i tifosi giallorossi che in mattinata faranno il biglietto per assistere all'incontro.

L'uomo in più

In questa stagione il Lecce ha fatto il record di spettatori contro il Parma, con 18.765 spettatori presenti, in un momento nel quale la capienza non era ancora al 100%. Sabato scorso, contro il Frosinone, furono 9.327 i tifosi al Via del Mare per assistere alla vittoria dei ragazzi di Baroni. Contro il Brescia, invece, prima della sosta erano stati 12.316.

Gabriel convocato

Intanto, sul fronte squadra, Baroni ha diramato i convocati: c'è il portiere Gabriel, assente nelle ultime giornate per un problema fisico.