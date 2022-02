Lecce, la solidarietà di Sticchi Damiani alla presidente del Gallipoli Paola Vella dopo gli insulti sessisti

Dopo le offese sessiste rivolte alla presidente del Gallipoli Calcio da alcuni tifosi, un episodio che ha fatto indignare il pubblico, arriva il bel gesto del presidente del Lecce.

Fiori e solidarietà alla collega

Prima del fischio d'inizio della partita di questa sera al Via del Mare Saverio Sticchi Damiani ha infatti omaggiato la Presidente del Società Sportiva Dilettantistica Gallipoli Football 1909, Paola Vella, con un mazzo di fiori e un gagliardetto ufficiale dell'U.S. Lecce per esprimere solidarietà alla collega e come gesto di ferma condanna per i gravi insulti sessisti di cui la numero uno del club jonico è stata vittima nei giorni scorsi. La Presidente Vella e il marito sono stati ospitati nel settore poltronissime del Via del Mare per assistere al match Lecce - Cittadella, su invito del Presidente Sticchi Damiani.