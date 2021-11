Lecce, siglato un accordo di sponsorizzazione con Deghi per 5 anni

Partiti da un’idea di collaborazione annuale nata a inizio anno, l’U.s. Lecce e Deghi comunicano, in una nota del club giallorosso, l’accordo di sponsorizzazione che durerà per 5 stagioni sportive, «sviluppando così - è specificato - un progetto a lungo termine, insieme per il nostro territorio.

La partnership

Deghi, azienda salentina in grande crescita, prima in Italia per la vendita online di arredo bagno, giardino e interni, affianca da oggi il proprio marchio a quello dell’Us Lecce, garantendo la propria presenza in qualunque categoria professionistica la compagine giallorossa dovesse trovarsi a militare, occupando gli spazi sulla maglia nelle diverse stagioni. Troveremo Deghi - chiude la nota - sulla maglia come back sponsor già a partire dalla prossima gara interna contro il Parma».