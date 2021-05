Lecce, difesa da rifondare per la prossima stagione. Via alcuni big

Nella scelta del nuovo allenatore il Lecce (la fumata bianca è attesa nelle prossime ore ed il prescelto sarà uno tra Marco Baroni e Giovanni Stroppa) dovrà tener conto anche di un dato allarmante. Nelle ultime due stagioni infatti la squadra giallorossa ha subito in totale 132 reti. Di queste, 85 nel campionato di serie A 2019-2020, con Fabio Liverani in panchina, e 47 nella stagione appena conclusa in serie B, sotto la direzione tecnica di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati