Verso Lazio-Lecce: i giallorossi da domani in ritiro nella Capitale

LECCE - E' fissata per domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Lecce in vista del match di domenica prossima sul campo della Lazio (ore 15). Da oggi i giallorossi saranno in ritiro nella Capitale presso il Mancini Park Hotel: è lo stesso albergo che più volte in passato ha ospitato la squadra di Fabio Liverani. Come ha fatto sapere la società di via Colonnello Costadura, la scelta di preparare la sfida con la Lazio a Roma è dettata dalla necessità di interventi di manutenzione sui terreni del Via del Mare e dell’Acaya Golf Resort .





