14': Saponara lascia il posto a Farias

13': insidioso traversone di Luis Alberto, angolo. Cross dalla bandierina, mischia, ma la Lazio non incide.

11': ammonito Gabriel per aver perso tempo nel battere dal fondo

11': tiro alle stelle dal destro di Luis Alberto

8': esce Babacar per infortunio, al suo posto lo sloveno Majer

5': brivido per i leccesi per l'uscita a vuoto di Gabriel su corner.

2': Gol Lecce... con Lucioni: insacca di testa su cross dall'angolo, nulla da fare per Strakosha:2-1

1' squillo Lecce: legnata di Mancosu e palla devita in angolo

Comincia il secondo tempo, tre cambi per la Lazio.

Fine primo tempo - Finisce 1-1 il primo tempo, fra una Lazio tranquilla ma che non ha creato granché in avanti, quindi in riuscendo a fare valere la superiorità tecnica, e il Lecce, che in avanti mostra pochi spunti, ma che è riuscito a pareggiare. Partite aperta, visti i primi 45 minuti di gioco non si escludono altri colpi di scena.

50': Mancosu calcia alle stelle, immobile Strakosha, nulla di fatto

49': penalty accordato

48': immancabile consulto del var, gioco fermo

46' rigore Lecce

Concessi cinque minuti di recupero

45': la parabola di Falco su punizione è troppo alta

44': ammonito Radu per fallo su Falco. Punizione in favore dei salentini, poco prima del limite dell'area di rigore

43': cartellino giallo per Donati, punito per un fallaccio su Jony

39': si riprende il gioco con un corner per la Lazio. Era stato Paz a mandare la palla oltre il fondo, di testa

37': si attende il Var per capire se Falco ha toccato irregolarmente la palla in area

30' Gol Lecce... Babacar: la mette di testa all'angolo alla destra del portiere laziale, su cross di Falco: 1-1.

27': interruzione per fare ristorare i calciatori

26': tiraccio di Luis Alberto a conclusione di una manovra dei laziali, mentre il Lecce somiglia a un toro nell'arena

24': Immobile si incunea palla al piede fra i gendarmi salentini, ma rimedia Gabriel in uscita sulla punta biancoceleste

22': ammonito l'ecuadoriano Caicedo per simulazione di fallo nell'area di rigore del Lecce.

16':Lecce in avanti, sugli sviluppi di un corner il tiro di Calderoni, ma la palla è alta

15': il pressing giallorosso induce Lucas a sbagliare un disimpegno davanti alla propria area di rigore

12': la Lazio manovra, il Lecce pressa, ancora non efficace nell'imbastire trame di gioco.

5' Gol Lazio - Errore in disimpegno dei salentini, Caicedo segna a porta vuota: 0-1.

4' annullato gol, per fallo di Mancosu. L'arbitro ha consultato il Var, ancora 0-0

2' Gol Lecce - Bomba di Mancosu, imprendibile: 1-0.

Lecce impegnato, questa sera, a dimostrare di non aver mollato le speranze di salvezza, nonostante sia reduce da quattro sconfitte, considerando solo il periodo post-isolamento. Ma al "Via del Mare", per la dodicesima giornata di ritorno della serie A, di fronte ai giallorossi si schiera la Lazio, seconda forza del campionato, desiderosa di riscattare il 3-0 patito in casa ad opera del Milan e pronta ad approfittare del confronto fra i rossoneri e la capolista Juventus. I salentini dovranno rinunciare ai difensori Rossettini e Meccariello e al mediano Tachtsidis, ma è di nuovo disponibile lo sloveno Majer. Fra gli aquilotti mancheranno Correa, Lulic e Marusic. Ma ci sarà nuovamente il nazionale Ciro Immobile in attacco. Serata calda, forte vento, terreno in buone condizioni, ovviamente pubblico assente.

LECCE-LAZIO

al via

con queste formazioni

​Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. In panchina: Vigorito, Sava, Vera, Shakhov, Deiola, Monterisi, Farias, Rispoli, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco. Allenatore: Fabio Liverani.

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Paolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. In panchina: Guerrieri, Proto, Luiz felipe, Lukaku, Anderson D., Bastos, Milinkovic Savic, Anderson A., Cataldi, Adekanye, Falbo, Vavro.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli. Ultimo aggiornamento: 20:54

