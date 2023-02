Lecce-Sassuolo 0-1: salentini poco brillanti e imprecisi. Passa Dionisi

Il Lecce, versione brutta copia di se stesso, cede in casa al Sassuolo, che aggancia i giallorossi a quota 27 in classifica. Al Via del Mare, per l'anticipo serale di Serie A, va in scena una partita tutt'altro che bella. Spigolosa, con poche emozioni, la gara restituisce già dall'inizio il proprio copione: il Lecce ci prova, nei primi 45' anche con più convinzione, ma senza precisione. Il Sassuolo crea qualcosina in più ma senza continuità. Al 60' i giallorossi avevano tirato 11 volte verso la porta, senza centrare lo specchio neppure una volta.

Al 65' il gol di Thorstvedt spezza in due la partita e condanna i salentini, che non sono riusciti a riaprirla. La rete dei neroverdi arriva su calcio d'angolo battuto da Berardi. L'occasione dell'1-1 capita sul piede di uno Strefezza in giornata no, che non può far altro che spedire a lato nonostante fosse un rigore in movimento. Nonostante i cambi (già all'intervallo) e l'avanzamento di Baschirotto come centravanti in più, nel recupero, il Lecce non riesce a riprenderla. E fa festa il Sassuolo.

Lecce-Sassuolo, il secondo tempo

50' Finisce qui. Uno a zero per il Sassuolo.

26' Nel Lecce entra Gonzalez per Blin. Baroni prova a cambiare l'inerzia del match.

21' Gol del Sassuolo. Neroverdi in vantaggio, ha segnato Kristian Thorstvedt. Su un corner è sua la deviazione vincente, beffato Falcone (non aveva colpe). Lecce in svantaggio dopo aver tirato 11 volte verso la porta avversaria ma senza precisione (0 i tiri nello specchio).

8' Subito al tiro i due neo entrati: sia Colombo che Oudin hanno già cercato la porta, senza precisione. Pericolosissimo, però, Oudin sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Doppio cambio all'intervallo: entrano Oudin e Colombo al posto di Ceesay e Banda. Baroni ha già cambiato due terzi del tridente offensivo.

Lecce-Sassuolo, il primo tempo

A fine primo tempo Lecce e Sassuolo vanno a riposo sullo zero a zero. Nessuna grande occasione, avvio migliore dei giallorossi, poi il Sassuolo ci ha provato un paio di volte. La migliore occasione è arrivata sul piede di Bajrami, che si è lasciato ipnotizzare da Falcone. Nel complesso una partita senza grandi sussulti, con un risultato piuttosto giusto. Da vedere se e come le squadre cambieranno qualcosa nell'intervallo.

30' Partita di grande equilibrio e senza sussulti. Ammoniti Banda e Berardi.

8' Meglio il Lecce del Sassuolo in avvio di partita. Un paio di sortite offensive di Banda e un tiro verso la porta di Strefezza.

1' Partita iniziata!

20.38 Annuncio delle formazioni e inno del Lecce. Al Via del Mare buona cornice di pubblico.

20.30 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le scelte dei due allenatori: Baroni conferma Ceesay e lascia Colombo fuori. Recuperato del tutto Strefezza, titolare. In difesa, invece, Umtiti non parte titolare: gioca Tuia accanto a Baschirotto, proprio come a Bergamo. Squalificato Di Francesco, c'è Banda. In mediana si rivede dal 1' Maleh.