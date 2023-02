Il Lecce perde contro il Sassuolo. Baroni: «La prestazione mi è piaciuta, è mancato qualcosa nel tiro». Dionisi: «Vittoria più bella della stagione»

Marco Baroni ammette qualche problema, al tiro, dei suoi. Alessio Dionisi, invece, se la gode. Sono i due volti, diversi e contrapposti, di Lecce-Sassuolo. Vincono i neroverdi, il Lecce dopo la bellissima vittoria di Bergamo cede il passo in una serata storta. I due volti diversi, però, accomunati dalla voglia di far giocare bene le proprie squadre. «È mancata un po' di qualità negli ultimi metri. Abbiamo creato ma in alcuni casi devi prendere la porta. Abbiamo subito gol su calcio d'angolo, potevamo forse essere più attenti. Loro nel primo tempo hanno avuto un paio di occasioni, noi abbiamo creato ma non abbiamo avuto la lucidità di prendere la porta. Secondo me la prestazione è stata buona, non mi è dispiaciuta», ha commentato a Dazn Marco Baroni. All'intervallo fuori Banda e Ceesay. «Ho effettuato quei cambi perché Oudin e Colombo hanno più qualità al tiro, Banda era un po' nervoso. Abbiamo alzato un po' il livello qualitativo, abbiamo creato le occasioni, siamo stati bravi anche nel cross. Ci è mancato qualcosa in fase di realizzazione. E poi è chiaro: vince chi fa gol. La prestazione è stata convincente, dobbiamo migliorare dal punto qualitativo ma lo faremo, sono sereno».

Federico Baschirotto salterà la prossima partita perché era diffidato ed è stato ammonito. «Ha fatto tutte le partite, adesso ci sarà qualche possibilità per gli altri», commenta Baroni con una battuta.

Dionisi: «È la vittoria più bella del nostro campionato»

«È la vittoria più bella dall'inizio della stagione. Non era semplice, il Lecce è una squadra forte, c'era molto vento. Non è un caso che questa partita secondo me nel girone d'andata l'avremmo persa e invece abbiamo vinto». Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, a fine partita a Dazn.