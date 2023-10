L'arbitro Sacchi non dà la mano all'assistente (donna) ma saluta Strefezza: cosa è successo nel tunnel prima di Lecce-Sassuolo. Il video

Cosa è successo nel tunnel degli spogliatoi tra l'arbitro Jean Luke Sacchi e l'assistente Francesca Di Monte prima di Lecce-Sassuolo? Le immagini hanno fatto il giro del web e qualcuno si è anche scandalizzato.

Con ordine: il direttore di gara nell'ultimo tratto del tunnel saluta prima il capitano del Sassuolo, poi si gira dall'altro lato e quando vede la propria assistente, Francesca Di Monte (guardalinee con comprovata esperienza) preferisce non dare la mano a lei ma a Strefezza. Perché? Intanto perché è quello il protocollo: il direttore di gara nel tunnel saluta i due capitani, non gli altri componenti della quaterna (con cui ha già fatto riscaldamento assieme poco prima). Un gesto, però, che forse Di Monte non avrà apprezzato, visto che il suo sguardo - come si evince dal video - è tutt'altro che sereno.

Il video e la spiegazione

L'arbitro Luca #Sacchi non da la mano all'assistente donna Francesca #DiMonte

C'è chi parla di sessismo, chi invece di una semplice gaffe.Sacchi avrà voluto salutare entrambi i capitani ma in maniera maldestra ha prima trovato davanti a sè Di Monte e ha voluto seguire alla lettera il protocollo, quasi negandole la stretta di mano. Probabilmente un equivoco e nulla di più. Ma il video si è già prestato a meme, battute spiritose e - come in ogni weekend calcistico - qualche polemica.