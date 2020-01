Lecce, preso il trequartista: Saponara alla corte di Liverani

Ora è ufficiale. Riccardo Saponara, 28 anni, romagnolo di Forlì, è un nuovo calciatore del Lecce. Arriva dalla Fiorentina, via Genoa, in prestito secco fino al termine di questa stagione. Il neo giallorosso si è già messo a disposizione del tecnico Liverani e sarà disponibile per la gara di domenica contro l'Hellas Verona.

La notizia dell'ingaggio di Saporana è stata annunciata dal sodalizio di via Colonnello Costadura pochi minuti fa: "L’Us Lecce - si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa - comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara dal Genoa CFC. Il calciatore romagnolo, che ha già sostenuto le visite mediche, da domani sarà a disposizione del tecnico Liverani".









