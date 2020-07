Ancora Ramírez sogna il raddoppio per la Sampdoria al via del mare di Lecce il giocatore ha tirato un pallone dagli 11 metri riportando avanti La Samp per 2 a 1.



La gara tra Lecce e Sampdoria è stata sbloccata da un rigore mai visto prima: il tiro di Ramirez è entrato dopo una carambola.

Al 23' del secondo tempo Liverani inserisce forze fresche in attacco: dentro Farias per Falco. Ultimo aggiornamento: 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA