Il Lecce è salvo, il telecronista inglese parla in salentino in diretta. Il video

La salvezza in Serie A del Lecce fa il giro del mondo. Diverse le tv collegate anche dall'estero. In queste ore in città è virale il commento di un telecronista inglese che durante la propria telecronaca ha citato "lu sule, lu mare e lu ientu", parlando in salentino, nel ribadire come il Lecce sia salvo e come giocherà anche la prossima stagione in Serie A.

È una delle tante immagini in queste ore diventate virali sui social, di una città che vive giorni di festa e che adesso aspetta l'abbraccio con la squadra domenica prossima (ore 21) per la partita - ormai inutile ai fini della classifica - contro il Bologna al Via del Mare.