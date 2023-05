È qui la festa. Lecce impazzita per la salvezza, tifosi in strada

Lecce è impazzita per la A. È festa in città dopo la salvezza aritmetica conquistata dalla squadra di Marco Baroni a Monza. Sarà ancora Serie A. In città subito dopo il fischio finale i tifosi si sono riversati per strada, caroselli e bandiere.

Un corteo spontaneo, non organizzato e soprattutto monco di quei tifosi che invece hanno raggiunto Monza (erano oltre quattromila nel settore ospiti).

Con bandiere, cori e trombette i tifosi sono arrivati in piazza Sant'Oronzo. Tanti i ragazzi in scooter. Si è unito anche qualche turista, in città per caso. Lecce è impazzita per la A.