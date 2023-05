Lecce, ora una vittoria e un pari per la salvezza aritmetica. I calcoli dopo il pari con lo Spezia

Il Lecce pareggia con lo Spezia e non centra il match point salvezza. Adesso serviranno quattro punti per raggiungere aritmeticamente la permanenza in Serie A. Al momento la classifica vede i giallorossi a +3 sul Verona e a +2 sullo Spezia. Tenendo come riferimento l'Hellas, se i giallorossi dovessero arrivare a 37 sarebbero irraggiungibili, visto che ci sono ancora soltanto due partite da giocare. Discorso diverso se Verona o Spezia dovessero perdere punti nelle ultime due giornate.

In caso di pareggio del Verona domenica prossima contro l'Empoli, il Lecce sarebbe salvo vincendo a Monza. Se invece il Verona dovesse perdere basterebbe un pareggio per essere salvi.

Discorso simile con lo Spezia: il Lecce andrebbe a +4 in caso di successo a Monza e pareggio dei liguri.