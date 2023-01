Lecce-Salernitana, tutto pronto al Via del Mare: le formazioni ufficiali, sorpresa in attacco nei giallorossi

Lecce chiamato al pronto riscatto contro la Salernitana dopo la debacle di Verona. I giallorossi conteranno sull’apporto del pubblico del Via del Mare, nell’ambito della gara valevole per la 20^ giornata del campionato di serie A. Un match che, al giro di boa della massima competizione, profuma già di scontro salvezza. Baroni sorprende dando fiducia in attacco a Oudin.

La Salernitana di Davide Nicola è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli e proverà a fare punti in Salento come accaduto in occasione dell’ultima trasferta di Torino. I padroni di casa occupano il 14° posto con soli 2 punti di vantaggio sui granata. Il signor Davide Massa di Imperia fischierà l’inizio della partita alle 20.45 con Fabio Maresca di Napoli al Var.

Formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Oudin. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cassandro, Gallo, Lemmens, Tuia, Askildsen, Helgason, Gonzalez, Ceesay, Di Francesco, Banda, Voelkerling. Allenatore: M. Baroni.

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Lovato, Pirola, Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Radovanovic, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: D. Nicola.

Arbitro: Massa di Imperia