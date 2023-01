Lecce-Salernitana, probabili formazioni: Umtiti sì, Gallo ni. Le scelte di Baroni sugli infortunati

La grande paura sembra passata. Il Lecce ha recuperato Gendrey, Umtiti e Gallo. Baroni mischia un po' le carte in conferenza stampa e non svela se ci saranno contro la Salernitana. L'impressione è che Umtiti sarà titolare, anche perché l'alternativa - al netto di Tuia - è spostare Blin più dietro con Maleh dal 1' in mediana. Anche Gendrey sembra in condizioni tali da giocare. Cassandro, eventualmente, entrerà a gara in corso. Discorso diverso per Gallo: Pezzella ha dato buone garanzie e ha meno senso rischiare. Probabile che sia titolare l'ex Atalanta.

Per il resto, squadra che vince non si cambia e il ko di Verona è stato solo un incidente di percorso. Quindi a centrocampo Blin e Gonzalez con Hjulmand, in attacco Colombo punta centrale (staffetta con Ceesay?), con Strefezza (match-winner all'andata, sicuro del posto) e Di Francesco (in vantaggio su Banda).

Lecce-Salernitana, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Ekong, Pirola, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia; Vilhena, Piatek, Dia. All.: Nicola.

Arbitro: Massa di Imperio.

