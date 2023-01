Lecce-Salernitana 1-2: ricomincia il match

Aggiornamenti in tempo reale

Inizia il secondo tempo.

Gol e occasioni a grappoli nel primo tempo tra Lecce e Salernitana allo stadio Via del Mare. I giallorossi di mister Baroni tornano negli spogliatoi sotto di un gol sul risultato di 2-1 per i granata. Gli ospiti hanno indovinato l’approccio alla gara col tiro al volo dal limite di Dia, che ha trafitto Falcone. Gli uomini di Nicola hanno raddoppiato con Vilhena al 20’ dinanzi ad uno stadio ammutolito. Lecce non pervenuto. Ma 3 minuti più tardi è il solito Strefezza a dare la scossa con un guizzo dei suoi che consente ai suoi compagni di tornare in partita. Dopo il gol del brasiliano la partita cambia volto con il Lecce che prende in mano il pallino del gioco confezionando due nitide occasioni da gol sciupate da Colombo. Massa fischia la fine della prima frazione dopo 5 minuti di recupero.

Lecce ancora vicino al pareggio con Colombo al 37’ che manda alto sopra la traversa davanti al portiere.

Palla gol per i giallorossi al 32’. Colombo colpisce col mancino nella mischia ma trova la respinta provvidenziale della retroguardia granata.

Reazione del Lecce improvvisa con il gol di Strefezza al 23’, che accorcia le distanze nell’area piccola in scivolata: 1-2.

Raddoppio della Salernitana al 20’: gol di Candreva. Dormita colossale della retroguardia giallorossa, che lascia passare un filtrante raccolto da Vilhena abile a raccogliere e spedire in porta alle spalle di Falcone.

Occasione da rete per il Lecce con Umtiti, che impatta di testa e spedisce di poco al lato al 16’.

Sembra aver subito il colpo il Lecce che fatica a essere pericoloso in avanti.

Al quinto minuto gol della Salernitana in vantaggio con un tiro al volo dal limite dell’area di Dia: brutto inizio dei giallorossi già sotto al Via del Mare.

Iniziato il primo tempo, tanta densità in questi primissimi istanti.

La presentazione del match

Lecce chiamato al pronto riscatto contro la Salernitana dopo la debacle di Verona. I giallorossi conteranno sull’apporto del pubblico del Via del Mare, nell’ambito della gara valevole per la 20^ giornata del campionato di serie A. Un match che, al giro di boa della massima competizione, profuma già di scontro salvezza. Baroni sorprende dando fiducia in attacco a Oudin.

La Salernitana di Davide Nicola è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli e proverà a fare punti in Salento come accaduto in occasione dell’ultima trasferta di Torino. I padroni di casa occupano il 14° posto con soli 2 punti di vantaggio sui granata. Il signor Davide Massa di Imperia fischierà l’inizio della partita alle 20.45 con Fabio Maresca di Napoli al Var.

Formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Oudin. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cassandro, Gallo, Lemmens, Tuia, Askildsen, Helgason, Gonzalez, Ceesay, Di Francesco, Banda, Voelkerling. Allenatore: M. Baroni.

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Lovato, Pirola, Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Radovanovic, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: D. Nicola.

Arbitro: Massa di Imperia