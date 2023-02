Lecce-Roma, probabili formazioni: Blin o Askildsen? Baroni sceglie in extremis

Lecce-Roma vale un esame di maturità per Mourinho ma in un certo senso anche per Baroni, dopo la bella vittoria di Cremona. L'obiettivo è confermarsi, contro una squadra fortissima, costruita per essere in pianta stabile tra le prime quattro. Partita per cuori forti, anche perché il Lecce al Via del Mare ha battuto la Roma soltanto una volta (nel 2012).

Il tecnico dei salentini non cambia nulla rispetto al blitz di Cremona, ma ha un dubbio di formazione: Blin è stato convocato ma non è detto che ce la faccia. L'allenatore deciderà, dopo un colloquio con il francese, poco prima della partita. Se dovesse dare disponibilità, però, giocherà Blin. L'alternativa è Askildsen.

Mou ha ritrovato Wijnaldum, che parte dalla panchina e dopo oltre sei mesi potrebbe rivedere il campo per uno spezzone di gara.

Lecce-Roma, probabili formazione: pronto Askildsen

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin (Askildsen); Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho