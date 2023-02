Lecce-Roma 1-1 live Dybala pareggia su rigore

18' - GOL DELLA ROMA - Rigore per la Roma a causa di fallo di braccio/mano di Strefezza in area nel tentativo di intercettare il pallone da calcio d'angolo. Tira e segna Dybala. Lecce-Roma 1-1.

17' - Roma pericolosa con El Shaarawy che calcia a colpo sicuro chiamando Fancone alla deviazione in angolo.

15' - Il Lecce continua ad attaccare, Di Francesco è molto bravo nell'uno contro uno e a sinistra mette dentro due traversoni pericolosi

7' - GOL DEL LECCE - Baschirotto di testa porta in vantaggio il Lecce. Ancora un gol di Federico Baschirotto in un momento di forma smagliante. Su angolo c'è il colpo di testa del numero 6 giallorosso, il Lecce sblocca il match su palla inattiva (corner nato per un tiro di Gallo da fuori deviato dal portiere romanista). Lecce-Roma 1-0.

5' - Subito duello in velocità Baschirotto-Abraham

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. In panchina: Bleve, Pezzella, Cassandro, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Askildsen, Helgason, Banda, Oudin, Voelkerling, Ceesay. Allenatore: Marco Baroni.



Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. In panchina: Boer, Svilar, Belotti, Llorente, Solbakken, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Volpato, Tahirovic. Allenatore: José Mourinho.Aureliano di Bologna.

Rinfrancato nel morale dopo il colpaccio di Cremona, ma per nulla appagato, il Lecce affronta alle 18 la Roma. La salvezza è ancora lontana e serviranno altri punti, all’incirca tredici, per tagliare l’ambito traguardo. È con lo stato d’animo di chi ha voglia di continuare a stupire che i salentini scenderanno in campo oggi al "Via del Mare" per affrontare una delle big della serie A, la Roma, appunto, di Josè Mourinho. Avversario difficile, la Roma, tornata ad essere protagonista in Italia e in Europa dopo un avvio di stagione a corrente alternata.